卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。2年ぶりの団体戦となり、各国の戦いに注目が集まる。そうした中、WTT公式サイトは25日付で世界卓球団体戦に初出場する注目選手を特集し、日本女子期待のカットマンも名を連ねた。 ■張本美＆早田に続く3番手 今大会は第1回（1926年）の開催地であるイギリス・ロンドンで、100周年を記念して開催される。世界