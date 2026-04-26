京都は26日、城陽市内で公開練習を行った。29日にはリーグG大阪戦（サンガS）。チョウ貴裁監督が「就任6年目で最悪の前半45分間」と酷評した前回対戦時のリベンジを狙う。18日のC大阪戦は今季ワースト3失点。今季11試合中1度しかクリーンシートがなく、さらに次戦はDFエンリケ・トレビザンが出場停止となる。その中で指揮官は「ピンチを未然に防ぎ、速い攻撃で仕留めきるための理解を深めた」と選手同士が「紐」を持ちながら互