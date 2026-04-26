◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が6回途中4失点で今季初勝利。打線の大量援護を受けての勝利に「助けられて勝てた」と感謝を口にしました。前回20日ロッキーズ戦から中5日での先発マウンドは、カブス・鈴木誠也選手に第4号ソロを浴びるなど自己ワーストの1試合3被弾。それでも打線が4回に打者一巡の猛攻で6点を挙げるなど、大量12得点で佐々木投手に白星をもたらしま