◇パ・リーグ楽天0ー3西武（2026年4月26日楽天モバイル）楽天が2連敗。勝率5割に戻った。先発の平良を相手に6回まで二塁を踏めず。7回に無死一、二塁の好機をつくったが、後続が倒れて無得点。延長戦で力尽きた。三木監督は平良について「いい投手なんで、いい投球をされるとなかなか難しい。少ないチャンスをものにできるかというところ」と振り返った。2番で出場し、平良に3打数無安打だった辰己は「全部の球が一級