車いすテニスの飯塚国際大会は26日、福岡県飯塚市でシングルスの決勝が行われ、男子は第1シードでパリ・パラリンピック金メダルの小田凱人（東海理化）が、第2シードで同銀メダルのアルフィー・ヒューエット（英国）に6―4、4―6、2―6で敗れ、4連覇を逃した。ヒューエットは大会初制覇。女子は第1シードでパリ・パラ金の上地結衣（三井住友銀行）が大谷桃子（かんぽ生命）との日本勢対決を6―4、6―3で制し、2大会ぶり8度目の