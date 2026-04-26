東京六大学野球リーグは26日、神宮球場で第3週の2回戦2試合が行われ、早大と明大が勝って1勝1敗とし、3回戦に持ち込んだ。早大は高橋煌が10三振を奪いリーグ戦初完投を果たし、2―1で法大を破った。昨秋優勝の明大は5番福原が4打点を挙げ、8―1で快勝した。