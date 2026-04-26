日本代表選考会でパドルをこぐ羽根田卓也＝東京都内カヌー・スラローム男子カナディアンシングルの38歳、羽根田卓也（ミキハウス）が26日、6大会連続五輪出場となる2028年ロサンゼルス大会に意欲を示した。同日に東京都内で行われた選考会で、26年度の日本代表入りを確実にし「コーチや周りの方から、まだまだ目指せるという言葉を頂いた。自分でも可能性を感じる」と語った。6月には今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考の