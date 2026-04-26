45年ぶり2度目となる「上方漫才大賞」を受賞した漫才師のザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が25日、大阪・道頓堀シアターで『ザ・ぼんち芸道55周年挑戦ツアー』を開幕し、さらに追加3公演を発表した。【画像】ザ・ぼんち、芸道55周年挑戦ツアーのビジュアル昨年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で熱戦を繰り広げた戦友とのスリーマンライブ「B.H.M」、さらに『第61回上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バットと