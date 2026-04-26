岩手県大槌町の山火事は発生5日目。焼失面積は、約1373ヘクタールに拡大（午前6時時点）、テレビ朝日社会部の淺田和香記者が現地の様子を伝えた。【映像】煙があがる現場の様子大槌町の人口は約1万人、その3割に当たる約3000人に避難指示が出されている状況。現在、岩手県外からも消防隊の応援が大槌町に駆け付け消火活動を行っている。また、自衛隊のヘリも消火活動を続けている。山林火災ということで近くに消火栓がない場所