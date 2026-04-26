女優白宮みずほ（２１）が２０日に東京都内で行われた映画「君のクイズ」（５月１５日公開）の完成披露試写会に出席した。１月クールのフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」で、主人公の夫・朝比一樹（安田顕）の秘密を察知して脅迫してくるホステス役で出演し、美形と悪女怪演が話題に。ドラマ退場時にはＳＮＳに「可愛かった」「楽しみなくなったｗ」との投稿が相次いだ。久々のイベント登場。肩から腕がレースにな