“令和の峰不二子”として知られるモデルでインフルエンサーの阿部なつきが25日にInstagramを更新。東京ディズニーランドでのオフショットを披露した。【別カット】阿部なつき、東京ディズニーランドの“秘密の場所”を訪問阿部が投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツ姿でパークを楽しむ彼女の姿が収められている。投稿の中で阿部は東京デ