本拠地ヤクルト戦プロ野球の中日は26日、本拠地でヤクルトと対戦し、3-0で勝利した。2-0とリードした8回には、代打の川越誠司外野手が適時二塁打を放って1点を追加した。しかし、二塁にスライディングした直後に肩を押さえて悶絶。担架で搬送された。ファンからは「非常に心配です」「軽症であってくれ」と悲鳴が上がっている。2-0で迎えた8回2死三塁。鵜飼の代打で登場した川越はライトへ二塁打を放ち、貴重な追加点をもたら