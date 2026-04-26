お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が25日までにInstagramを更新。還暦を迎えた今田耕司を祝福するために集まった人気芸人の記念ショットを披露した。【写真】大型特番みたい！今田耕司の還暦パーティに人気芸人が集結岡村が「60」と投稿したのは、今年3月に60歳の誕生日を迎えた今田を人気芸人たちが囲んだ記念ショット。写真には、赤い頭巾とチャンチャンコを身に付けた今田を中央にネプチューンの堀内健、品川庄司