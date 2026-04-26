◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人・田中瑛斗投手（２６）が２試合連続の好リリーフで連勝に貢献した。１点リードの７回から２番手で登板。４番から始まる攻撃をわずか９球で３者凡退に片付けた。ＭＡＸ１５０キロ。スライダーも鋭くキレた。敵地・横浜には苦い記憶があった。昨年のＣＳ第１ステージ第２戦。延長１１回、イニングまたぎで続投した右腕は勝利まであと１死から逆転サヨナラを許し