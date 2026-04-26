◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、巨人・原辰徳監督に並ぶセ・リーグ最速タイの１６７試合目で通算１００勝に到達した。「選手たちがグラウンドで素晴らしいパフォーマンスを残し、さらにうまくなりたいと磨いてくれている。それがグラウンドで出るわけで、ファンの方もその選手たちを期待している。ファンと現場が一体になっている証しかなと思いますね」とかみしめた。佐藤が４