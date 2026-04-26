16日深夜から17日未明、東京都内にある元モーニング娘。の後藤真希（40）の実家で火災が発生した。【画像】「過激すぎる」との声も出た後藤真希の写真集「3階の窓ガラスが大破し、複数の消防車が駆けつけて現場は騒然。実家には姉家族ら8人が住んでいたが、いずれも避難して無事だという」（スポーツ紙記者）本人は御殿に住んでいなかった1999年にモー娘。に加入。グループ初のミリオンセラー『LOVEマシーン』でセンターを飾り