ボルシアMG高井幸大が投入直後に乱闘の仲裁に入る珍しい一幕があったドイツ1部ボルシアMGのDF高井幸大が現地時間4月25日のブンデスリーガ第31節ヴォルフスブルク戦（0-0）の終盤に途中出場した。すると、投入直後に乱闘の仲裁に入る珍しい一幕があった。3試合連続でベンチスタートだった高井は0-0で迎えた後半アディショナルタイムに足を痛めたDFファビオ・キアロディアに代わって出場となった。すると、高井が出場した直後