◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)2連敗を喫したDeNA。試合後に相川亮二監督がインタビューに応じました。この日は前回対戦でも好投を許した巨人の先発・井上温大投手の前に5回まで無得点。6回には相手のエラーもあり1点差に迫るも、8回に再び突き放され敗れました。8回のマウンドにあがった3番手・坂本裕哉投手は先頭にヒットを浴びると、後続には送りバントとされます。すぐさま打球処理に向かうも、フ