社会人野球の東芝は横浜市鶴見区の同社総合グラウンドで26日、「2026東芝野球部体験会」を開催した。同部の後援会会員32名が参加。32人の部員とペアを組み、実際の練習を体験した。小学生から大人まで入念なアップを行うと、その後はキャッチボールやシートノック、フリーバッティングにも挑戦。グラウンドでのひとときを存分に楽しんだ。ブルペンでは安全面に配慮しながら、迫力満点の投球練習を間近で見つめた。会の締めくく