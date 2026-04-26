◇プロ野球 パ・リーグ オリックス9-4日本ハム(26日、京セラドーム)日本ハムの有原航平投手が4回途中8失点で今季4敗目を喫しました。初回、2点の先制点をもらった直後に四球や3本の安打で3失点。3回にはシーモア選手に2ランを浴びると、4回は宗佑磨選手にタイムリーを浴びて降板。2番手の生田目翼投手も渡部遼人選手にホームランを浴び、有原投手は4回途中で8失点。チームは4回までに9点を奪われ、今季最長の4連敗。借金「4」にふ