〈「トランプは狂った犯罪者」支持者は離れ、他国からも批判…トランプ大統領が発した“禁句”とは〉から続く4月20日までにロイター通信が行った世論調査で、ドナルド・トランプ大統領の支持率は36%と、第2次トランプ政権としては過去最低水準が続いている。前編（#1）ではイラン攻撃をきっかけとした“トランプ離れ”について取り上げたが、さらに今月、トランプ氏がSNSに投稿した“一枚の画像”が世界中から猛烈な非難を浴びる