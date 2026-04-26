◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2026年4月26日バンテリンD）中日の井上一樹監督（54）が8回の走塁で右肩付近を痛めて負傷交代した川越誠司外野手（32）のケガの状態について言及した。試合後のインタビューで「今ちょっと絶好調なんでね、このチームの切り札にしたいなっていうふうに思ってるんですけども」と心配し、続けて「肩の脱臼なんですけど、一応、はまったっていう話なんで。そこだけは一応、不幸中の幸いかな