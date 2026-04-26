DeNA戦に先発した巨人・井上＝横浜巨人は二回に小浜の内野安打で先制し、四回は岸田の左前打で加点。八回はダルベックの犠飛などで2得点した。井上が6回1失点で2勝目を挙げ、マルティネスが7セーブ目。DeNAは3安打に終わり、石田裕を援護できなかった。