〈ふくよかな体で警察官を誘惑、青酸カリで夫を殺害⋯“3人を殺害した毒婦”のおそるべき犯行手口（昭和27年の事件）〉から続く愛人との同棲は、わずか2年で破綻した。だが、女は止まらなかった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）次に狙ったのは温泉旅館の経営者。関係を結び、やがて妻を殺させ、さらに男も手にかける。3人の命を踏み台に“女将”の座を奪い取ろうとした小林カウ――その末路とは？鉄人社の新刊『