ロボアニメっぽいデザイン？西武鉄道イベント情報の公式Xが投稿した、リニューアルしたレッドアローの画像に関して、「ロボっぽく見える」という反応がありました。【「3倍速そう」の声多数!?】大河原氏デザインの新車両（画像）西武鉄道は4月21日、新宿線で運行している10000系1編成をリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ新たな観光特急として2028年度から運行を開始すると発表しました。そのデザインは、アニメ『機動