犬の視力はどのくらいなの？ 犬の視力を人間の視力に例えたとき、わずか0.1～0.3程度であるとされています。目に映るものの細部を識別することは非常に難しいと言えます。 飼い主の足元に立ち、飼い主の顔を見上げたとき、目や鼻や口をはっきりと見ることはできていないのではないかとされています。 そのため、犬は飼い主の顔を覚えることで「この人が飼い主だ」と判断するのではなく、声やニオイを頼りにし