ちゃんとトイレができたヒメちゃんを、飼い主さんご家族みんなで「凄い！」と褒めちぎってみたところ、嬉しそうにこちらへやってきて見せてくれた反応があまりにも可愛すぎると大きな反響を呼びました。 「ホリホリ自慢げで可愛い」「全然意味ないところで砂かけしてるの可愛い」と評判となり、132万回以上再生されています。 【動画：トイレができた秋田犬を『スゴイ！』とみんなで褒めちぎった結果→思わず吹く『シュー