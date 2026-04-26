冷蔵庫のドアの前、ヘソ天でぐっすりと眠るコーギーさん。ドアを開けるためには…可愛すぎる『絶対的なルール』を捉えた映像は海外から多くの反響を呼ぶこととなったのです。 冷蔵庫の新常識…！？ぜひ導入したい、微笑ましく愛らしいその光景は記事執筆時点で154万回を超えて表示されており、3.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：冷蔵庫の前で転がる犬→開けられないので、仕方なく