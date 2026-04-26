全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のラーメン店『えーちゃん食堂』です。【6：00〜】サバ香る魚介系の奥行きとコクふわり麺がぴったり深夜から仕込み始めて開店すぐの朝6時にはすでに行列。3時間ほどで100杯を売り切ると朝ラーの話題を攫う人気店だ。店主の佐藤栄市さんは元芸人。10代からラーメン屋でバイトをしていた根っからのラーメン好きだ。「毎日食べられる