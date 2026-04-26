佐々木を辛抱強く使い続けるロバーツ監督が、本人の変化を語った(C)Getty Imagesもがきながらも白星を掴んだ。現地時間4月25日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのカブス戦に先発登板し、6回途中（99球）を投げ、被安打7、四死球2、4失点と粘投。14安打を放ち、12得点を叩き出した味方打線の援護もあり、嬉しい今季初勝利を挙げた。【動画】158キロを打ち返される！佐々木朗希が鈴木誠也に先制ソロを浴びるシーン「なかな