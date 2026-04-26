モデルの蛯原友里さんは4月26日、自身のInstagramを更新。家族でたけのこ掘りをする様子を披露しました。【写真】蛯原友里、家族でたけのこ掘り「かぐや姫よりかわいい」蛯原さんは「先日たけのこ堀りさせてもらいました」とつづり、6枚の写真を投稿。赤いキャップ帽をかぶり、ベージュを基調としたアウトドアスタイルの蛯原さんが、竹藪の中で大きなたけのこを手に満面の笑みを浮かべる姿や夫でRIP SLYMEのILMARIさんが長女をおん