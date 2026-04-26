牡羊座・女性の運勢 牡羊座を新しい世界に押し出す、明るく前向きな展開が続きます。特に新しい人や状況との出会いは豊富で、自分を積極的に変えていこうとする牡羊座のあと押しをするでしょう。が、今週は何かいつも以上に現実的＆常識的にふるまわなくてはならないと感じる展開もあり、そこが少し苦しいところかも。自由に進みたい気持ちと衝突し、ストレスを抱えることもありそうです。また、家族関係は円満な時期ですが、そう