牡牛座・女性の運勢 自分のなかで、ある種の矛盾した考え、感情が強まりいまの状況に「NO」を言ってくるとき。現在の牡牛座、主に社会面の自分を新しく立て直すべく、大きな挑戦に向き合っているところでしょう。しんどくはありますが、状況はおおいに追い風で、想像以上に早く成果を出しています。ここからは、またその追い風も強まるよう。が、「本当に自分はこうしたいのか？」という疑問を覚えるのもいまなのかも。たしかに現