双子座・女性の運勢 力強くおおいに刺激を与えてくれる対人関係運に支えられ、いっそう発想豊かになる今週です。新しいことへの関心と意欲が広がり、日々が楽しくなってきそう。ただ同時に、自分の内側から強いブレーキがかかってくるのもここからです。もしかなり頑張って挑戦してきているのなら肉体的な疲労、もしくは「ちょっと頑張りすぎたが故の心の反動」というパターンもありえるかな。いま起こる衝動的な感情