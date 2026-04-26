蟹座・女性の運勢 社会面を中心として、蟹座の果敢な挑戦が続きます。もし自分を成長させるべく、具体的な学び＆経験の獲得を意識しているのなら、それは非常にうまくいっていそう。日々確実な手ごたえを感じ、多少大変なことさえ「ちょっとおもしろく思えてきた」なときかも。ただ、最近新たに活性化しつつある対人関係は、そんな蟹座のやる気に水を差してきそう。気の合う相手でも、価値観が違うことは多々あります。何かカチン