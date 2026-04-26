獅子座・女性の運勢 新しいことをやってみたい、それを通じて自分を成長させたい意欲を持つ現在の獅子座。その意欲はパートナーや親友など、大事な相手に支えられ、ここからはさらに共感しあえる誰かにも出会えるよう。自分の世界が広がっていく実感も得られるときです。が、難しいのは、いまその状況に対しブレーキをかける要素も現れること。仕事は忙しくなり、活躍の場が増えますが、そちらに比重をかけるこ