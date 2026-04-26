天秤座・女性の運勢 自分のなかのやる気と好奇心がますます拡大する今週です。現在、パートナーや親友など、大事な相手との強力タッグのもと、自分の新しい可能性を開こうとしているなら、「これかもしれない」と思える何かに出会えるかも。が、難しいのは、強いブレーキをかけてくる何かも登場しそうなのが今週だということ。家族や親せきなど、身近な誰かかもしれないし、自分のなかに残る古い常識であるかも