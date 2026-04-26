蠍座・女性の運勢 自分の日常を変える、積極的な挑戦が続きます。主な舞台は社会面での展開ですが、そこでの成果はそのまま蠍座の常識や当たり前を揺り動かし、「いまの自分により適したもの」へと進化させていくでしょう。ただ今週は、そういう意欲に対しパートナーを筆頭とした大事な誰かが異論を唱えてきそう。蠍座から見れば変化は必須ですが、相手から見えている状況は違うのかも。考え方の差、価値観の差が明確