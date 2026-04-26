射手座・女性の運勢 現在、刺激的で射手座をおおいに支えてくれる周囲に恵まれ、新しい挑戦に乗り出しているところでしょう。もちろん困難な面はありますが、それ自体を楽しめている部分もあり、さらにここからはパートナーや親友を筆頭とした大事な人たちも、その輪に入ってきてくれるのでは。協力し合う人が増え、場はますます面白くなりそうです。が、同時にここからは仕事が新局面を迎え、自由な状況に割って入っ