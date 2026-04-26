山羊座・女性の運勢 家族関係や日常を中心とした果敢な挑戦が続きます。すでに一定の手ごたえを出していそうですが、今週以降はそれがより具体的な形になりやすいかも。特に仕事の状況にはプラスの効果をもたらす可能性が大です。ただ、いま頑張っている挑戦はかなりストイックなものでもあるせいか、そこに疲れやストレスを感じやすいのもここからかも。衝動的に「もっと好きに自由にやりたい」と感じ、いまの頑張りを放棄したく