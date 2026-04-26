水瓶座・女性の運勢 積極的な挑戦が吉と出、具体的な喜びやメリットとして何かが現れ始めそうな今週。いまは水瓶座を前向きに刺激し信頼し助け合える誰かや状況も身近にあり、引き続き強いタッグを組んで進んでいけるでしょう。が、同時に今週はプライベートで何か新しい展開もありそう。それが水瓶座にとって大きな心のブレーキとなって働くのかも。たとえば家族や特定の状況が「よかれと思って結果的に水瓶座の努力