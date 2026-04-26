魚座・女性の運勢 社会面を中心とした、魚座の意欲的な挑戦は大きな効果を生み出しつつあります。カギを握るのは「新たな収入源や自身の源を自分の行動で作り出すこと」。直感を信じ、引き続き集中していきましょう。また、ここからはそんな魚座を応援する状況も整いやすいので、よりリラックスして取り組めるようになるのでは。同時に、魚座に対し「好意的だけれど、いまの頑張りは認めてくれない」系の出会いや展開も増えてくる