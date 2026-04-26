大相撲の春巡業が26日、埼玉県入間市で行われ、27日間の全日程を終了した。関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）は大関時代以来となる長丁場の巡業を完走。「終わってみれば、あっという間だった。楽しかった」と笑みをこぼした。これまでは腰痛などで巡業を離脱することがあったが、今巡業では元気な姿を見せ続けた。「腰の大きなケガがなかった。まさか完走できるとは思わなかった」。精力的に稽古も行い、「無理せず、やろうと