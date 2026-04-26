「ＤｅＮＡ１−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗を喫し、勝率は再び５割を切り借金１。３位・巨人とのゲーム差は２・５に開いた。打線は巨人先発の井上を攻略できず、五回までわずか１安打。六回に蝦名の中前打と敵失で１死一、三塁とし、三森の適時右前打で１点を返したが、後続を断たれた。先発の石田裕は６回７安打２失点。八回、３番手・坂本が押し出し四球などで２点を失い、突き放された。