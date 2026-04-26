明智光秀とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「実は前半生については、あまりわかっていない。ただ織田信長に仕官してからは極めて異例の出世を遂げた」という――。■信長は新参者・明智光秀をどう見ていたかNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、12年も先の本能寺の変を予感させるくらい、織田信長（小栗旬）の明智光秀（要潤）への信頼感が薄い。第15回「姉川大合戦」（4月19日放送）で、光秀はようやく信長の家