大阪・四ツ橋に一風変わった営業スタイルの「楽屋A」というお笑い劇場がある。劇場やライブハウスは、出演者から会場のレンタル料を徴収して、場所だけを貸すのが通常。しかしここは企画さえ持ち込めば、あとはネタを披露するだけでいい。なぜそのような運営方法を取るのか、オーナーの加藤進之介さん（33歳）に取材した――。筆者撮影楽屋Aに貼られた芸人のポスター - 筆者撮影■元相方はM-1王者「たくろう」の赤木裕楽屋Aのオー