◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝聖隷クリストファー５―４磐田東（２６日・ちゅ〜るスタジアム清水）準々決勝が行われた。前日の３回戦に続き、２試合連続で延長タイブレークとなった浜松商は、東海大静岡翔洋に延長１０回サヨナラ勝ち。優勝した２０１９年以来、７年ぶりの４強入りを果たした。４季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは磐田東に３点差を逆転勝ち。そのほか、知徳、日大三島がベスト４に駒を進めた。東海