巨人の阿部監督が２６日、２８日の広島戦（東京ドーム）から５月６日ヤクルト戦（同）までのゴールデンウィーク９連戦中に、不振で２軍調整を続けていた戸郷翔征投手（２６）を昇格させる方針を示した。先発での起用が見込まれる。戸郷はこの日、ファーム・リーグの中日戦（ナゴヤ）に先発し、７回を６安打無失点。最速１５０キロを計測し、６つの三振を奪った。阿部監督はこの日のＤｅＮＡ戦終了後に「たぶん９連戦のどこかで