【モデルプレス＝2026/04/26】女優の原日出子が4月25日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「大葉たっぷり乗ってて美味しそう」“お店級”パエリアなど並ぶ食卓◆原日出子、家族と手作り料理堪能原は「＃お家ご飯 ＃家族でご飯 ＃かあちゃんの味」などハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。新玉ねぎにセロリ、椎茸、鶏もも肉を使ったチキントマトパエリアやきゅうりの塩麹漬