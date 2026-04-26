人気コスプレイヤーのえなこが、妹の結婚式での振り袖姿を披露した。えなこは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は…妹の結婚式に行ってきました妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で２つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」と記し、振り袖を着て妹と並んだショットなどをアップ。「去年、お母さんと妹の３人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズ